Поддержал украинцев и стал Королем футбола в 17: неочевидные факты об умершем Пеле

Не стало легендарного бразильца Пеле. Король футбола долго боролся с онкологическим заболеванием.

Для многих поколений болельщиков Пеле и футбол – слова-синонимы. Шестикратный чемпион Бразилии, двукратный обладатель Копа Либертадорес, дважды победитель Интерконтинентального кубка, чемпион Североамериканской футбольной лиги и, наконец, 3-кратный чемпион мира – все эти регалии Короля футбола лежат на поверхности. Но есть несколько эпизодов жизнеописания бразильца, оказавшихся без внимания рядовых поклонников футбола.

Настоящее имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Пеле стало вторым прозвищем Короля футбола в школьные годы, поскольку так он произносил имя вратаря Биле. В семье его сначала называли Дику.

Пеле до сих пор остается единственным футболистом, который трижды стал чемпионом мира как игрок (1958, 1962, 1970). Его партнер по команде на первых двух Кубках мира – Марио Загаллу – получил третью чемпионскую медаль в статусе тренера в 1970-м.

В 2016 году журнал France Football переоценил врученные в XX веке "Золотые мячи". Как следствие, Пеле "достались" 7 наград (1958-1961,1963-1964, 1970). Как раз столько призов получил Лионель Месси.

Королем Пеле впервые нарекли после финала ЧМ-1958. Французское издание "Пари Матч" отрапортовало о восхождении бразильца на трон в возрасте 17 лет 8 месяцев и 6 дней. Впоследствии титул подхватили повсеместно.

Пеле делит с Неймаром звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (по 77 мячей). Король футбола защищал цвета "селесао" в 1957-1971 гг. и провел в национальной команде 92 поединка.

Международный олимпийский комитет в 1999 году назвал Пеле спортсменом века, хотя бразилец не принял участия ни в одной Олимпиаде. Тогда же ФИФА назвала Короля футболистом столетия.

Беспрецедентным стал товарищеский матч Бразилия – Болгария весной 1970-го. Пеле впервые и последний раз в карьере начал матч на скамейке для запасных. В перерыве он заменил Тостау.

В 1995–1998 гг. Пеле был министром спорта Бразилии. В должности предложил радикальный проект реформы местного футбола, который вызвал критику ФИФА и был отозван.

Журнал Time включил Пеле в сотню важнейших лиц XX века. Король футбола оказался в главе "Герои и кумиры". Из спортсменов туда попали только боксер Мухаммед Али и бейсболист Джеки Робинсон.

Перед домашним для Бразилии ЧМ-2014 Пеле отказался участвовать в церемонии жеребьевки Кубка мира. Король футбола опасался, что будет ассоциироваться с потенциальной неудачей сборной.

Во время интервью Пеле в стиле королевских лиц и понтификов часто говорил о себе в третьем лице. Подаренная бразильцем Папе Франциску футболка с автографом выставлена в Музеях Ватикана.

1 июня 2022 года Пеле выразил солидарность с украинцами и написал открытое письмо Путину. В частности, он призвал президента РФ остановить агрессивное и неоправданное вторжение в Украину.