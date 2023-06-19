UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У підтопленому мікрорайоні Корабел в Херсоні змінили комендантську годину

Фото: у підтопленому мікрорайоні Корабел в Херсоні змінили комендантську годину (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У херсонському мікрорайоні Корабел, за виключенням територій Нафтогавані та Гідропарку, ввели комендантську година з 22:00 до 05:00 з 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА.

При цьому на території Нафтогавань та Гідропарк з 19 червня:

  • заборонено вʼїзд мешканцям через проведення заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації:
  • введено комендантську годину з 15:00 до 12:00 наступної доби. А в дозволений час щоденно можливе перебування виключно представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою та здійснюють, у разі необхідності, евакуаційних заходів.

При цьому в інших населених пунктах Херсонської міської територіальної громади діє комендантська година згідно з наказом начальника Херсонської міської військової - з 21:00 до 05:00.

Обмеження у Херсоні та області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні та області ввели низку заборон. Це стосувалося обмеження на в'їзд до підтоплених населених пунктів, продажу алкоголю тощо.

Зокрема, у мікрорайоні Корабел у Херсоні встановили комендантську годину з 15:00 до 12:00.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

У Херсонській області продовжує опускатися вода після підриву дамби. При цьому затоплено ще 21 населений пункт, з них 4 - на правому березі Дніпра, а 17 - на лівому (окупованому). На правому березі затоплено ще понад 800 будинків.

До того ж, у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички, там заборонили купатися та ловити рибу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська годинаХерсон