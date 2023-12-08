Підтоплення метро Києва. Кабмін скличе комісію ТЕБ та НС, хочуть заслухати Кличка

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити що призвело до термінового ремонту "синьої" гілки столичного метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву прем'єр-міністра.

"Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення - як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей", - зазначив прем'єр.

Він заявив, що сьогодні через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів "синьої" гілки столичного метро, що за словами Шмигаля, матиме безпосередній вплив на безпеку киян.

Шмигаль наголосив, що вже доручив, щоб завтра, 9 грудня, пройшло засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.

"Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, головне завдання наразі - оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, аби не допустити її розвитку за негативним сценарієм.

"Найважливіше - убезпечити життя та здоров’я людей та уникнути транспортного колапсу в столиці", - зазначив він.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, сьогодні рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження ймовірно продовжаться протягом найближчих пів року.

Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.