Підтоплення в Херсоні: українцям розповіли про правила безпеки при поверненні додому

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними і дотримуватись правил безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.
У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.