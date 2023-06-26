UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтоплення в Херсоні: українцям розповіли про правила безпеки при поверненні додому

Фото: Підтоплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними і дотримуватись правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

  • Переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень та не загрожує заваленням. Також перевірте цілісність скла - його небезпечні уламки варто прибрати;
  • Не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку. Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування;
  • Усе майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції. Заборонено вживати продукти, що контактували з водою, навіть консервацію;
  • Не купайтеся та не перебувайте в місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми тощо.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВійна в Україні