Підсумок вторгнення РФ в Україну визначить глобальну безпеку на десятиліття, - Остін

За словами Остіна, російська армія ослабла не лише завдяки українським військам, а й результатом роботи керівництва США.

"Передусім це завдяки неймовірно хоробрим українським військам. Але досягнення України також є результатом двопартійного керівництва США - і коаліції приблизно 50 країн, яку ми створили", - заявив Остін.

За словами міністра оборони Остіна, мета України - захистити свою незалежність та суверенітет від російської агресії. Ця війна є справедливою та має підтримку міжнародної спільноти.

"Кремль веде несправедливу імперську агресивну війну, а Україна веде оборонну війну за національне виживання. І ви можете відчути цю енергію на землі. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу за праву справу", - заявив міністр оборони США.

За його словами, Україна має велике значення для Америки та всього світу. І це важливо з чотирьох ключових причин.

По-перше, війна Путіна є серйозною і прямою загрозою безпеці в Європі та за її межами.

По-друге, агресія Росії є явним викликом нашим союзникам НАТО.

По-третє, навмисна жорстокість Кремля є атакою на наші спільні цінності демократії та порядності.

І, нарешті, війна Путіна - це лобовий напад на заснований на правилах міжнародний порядок.

Також Остін додав, що результат цієї боротьби визначить глобальну безпеку на десятиліття уперед. І у США немає можливості відсидітися.

"Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодні і стримувати нову російську агресію в майбутньому. Це мета Байдена". - повідомив Остін.

Міністр заявив, що США разом із союзниками допомагає Україні стати сильнішими, щоб вона могла протистояти будь-якій російській агресії в майбутньому.

"І тому ми працюємо разом з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні створити майбутню силу, яка зможе відобразити ще більшу російську злість найближчими роками", - сказав Остін.

Допомога США Україні

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