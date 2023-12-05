ua en ru
Вт, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підсумки контрнаступу не впливають на рівень підтримки США, - Держдеп

Україна, Вівторок 05 грудня 2023 10:27
UA EN RU
Підсумки контрнаступу не впливають на рівень підтримки США, - Держдеп Фото: Контрнаступ вплине на підтримку США Україні (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень чи кількість підтримки Сполученими Штатами. Не виключено, що пакет допомоги Україні схвалять найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек.

"Що ми знаємо зараз? Президент Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі", - сказав він.

За його словами, двопартійна підтримка України зберігається у Конгресі США. "Президент Байден інтенсивно працює з республіканцями та демократами у Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні", - додав Сайзек.

Відповідаючи на запитання, чи є шанси, що цього року схвалять допомогу, офіційний представник Держдепартаменту США сказав: "Неможливо точно передбачити майбутнє, але президент Байден запитує цю допомогу зараз, саме зараз. І так, можливо, що це станеться в найближчому майбутньому" .

Допомога США

У Сенаті оголосили перше процедурне голосування щодо додаткового пакету президента Джо Байдена на суму 106 млрд доларів для допомоги Україні , Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону та на гуманітарні цілі у Секторі Газа.

Вищі посадові особи адміністрації, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та директор національної розвідки Евріл Хейнс, у вівторок поінформують усіх сенаторів про ситуацію в Україні. Брифінг буде засекреченим.

Адміністрація також запросила президента України Володимира Зеленського звернутися до сенаторів за допомогою захищеного відеозапису, щоб викласти ситуацію, з якою стикається Київ.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що під час літнього контрнаступу Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ. "Ми хотіли отримати більш швидкі результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав. За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють вести наступ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС