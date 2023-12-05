Підсумки контрнаступу не впливають на рівень підтримки США, - Держдеп

Підсумки контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень чи кількість підтримки Сполученими Штатами. Не виключено, що пакет допомоги Україні схвалять найближчим часом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек.

"Що ми знаємо зараз? Президент Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі", - сказав він.

За його словами, двопартійна підтримка України зберігається у Конгресі США. "Президент Байден інтенсивно працює з республіканцями та демократами у Конгресі з цього питання. І адміністрація президента Байдена очікує, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги Україні", - додав Сайзек.

Відповідаючи на запитання, чи є шанси, що цього року схвалять допомогу, офіційний представник Держдепартаменту США сказав: "Неможливо точно передбачити майбутнє, але президент Байден запитує цю допомогу зараз, саме зараз. І так, можливо, що це станеться в найближчому майбутньому" .

Допомога США

У Сенаті оголосили перше процедурне голосування щодо додаткового пакету президента Джо Байдена на суму 106 млрд доларів для допомоги Україні , Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону та на гуманітарні цілі у Секторі Газа.

Вищі посадові особи адміністрації, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та директор національної розвідки Евріл Хейнс, у вівторок поінформують усіх сенаторів про ситуацію в Україні. Брифінг буде засекреченим.

Адміністрація також запросила президента України Володимира Зеленського звернутися до сенаторів за допомогою захищеного відеозапису, щоб викласти ситуацію, з якою стикається Київ.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що під час літнього контрнаступу Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ. "Ми хотіли отримати більш швидкі результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав. За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють вести наступ.