Итоги "черной пятницы": что чаще всего покупали украинцы

В традиционный день распродаж "черной пятницы" 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов ПриватБанка около 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд гривен. Это больше, чем в обычные дни на 22%.

Всего на неделю распродаж через сеть ПриватБанка совершили 49 млн покупок на 15,3 млрд гривен. Чаще всего украинцы покупали со скидками одежду и обувь - 1,6 млн покупок на 282 млн гривен, а также смартфоны и компьютеры - 560 тысяч покупок на 281 млн гривен.

Количество покупок в рассрочку ПриватБанка в интернет магазинах - 36,7 тысяч - превысило количество покупок в кредит в традиционных оффлайн магазинах (34,7 тысяч).

С помощью программы ПриватБанка "оплата частями" за неделю распродаж оформлено 71,5 тысячи покупок на 1 млрд гривен. Чаще всего в рассрочку покупали смартфоны, другую электронику и бытовую технику, а средняя стоимость покупки в рассрочку - 14 тысяч гривен.

Напомним, в ПриватБанке более половины активных банковских карт в Украине - 27,6 млн из 50 млн. Сеть POS-терминалов ПриватБанка насчитывает 273 тысяч из 437 тысяч по всей Украине. Кроме того, в ПриватБанке 17,3 тысяч банкоматов из 28,9 тысяч. Также в ПриватБанке 1,1 тысяч отделений из 5,1 тысяч у всех банков.

"Черная пятница"

"Черная пятница" - это традиционное американское мероприятие, которое отмечается в последнюю пятницу ноября, на следующий день после празднования Дня благодарения. Этот день является одним из самых больших дней годовых скидок и распродаж.

Во многих странах, где принято отмечать "черную пятницу", разные магазины, торговые сети и онлайн-розничные платформы предлагают значительные скидки на свои товары и услуги. Это может быть важным шансом для потребителей получить товары по сниженным ценам перед началом рождественских покупок.

Термин "черная пятница" возник в США и распространился на другие страны. Первоначально он связан с тем, что это был день, когда розничные торговцы выходили из "красных цифр" (финансовых потерь) в "черные цифры" (прибыль) благодаря большим объемам продаж.

Отношение украинцев к "черной пятнице"

Результаты онлайн-опроса Rakuten Viber показали, что 66% украинцев не верят в скидки в "черную пятницу" и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидок, просто покупая то, что нужно и когда нужно. 13% опрошенных верят, что скидки в "черную пятницу" есть: 6,5% собираются охотиться за скидками, остальные 6,5% верят, однако не планируют шопинг. Только 1% украинцев не слышали о "черной пятнице".