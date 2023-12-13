За підсумками 10 місяців. Експорт Німеччини в сусідні від Росії країни різко збільшився

Зазначається, що експорт Німеччини до Росії знизився приблизно на 40%. За винятком Росії, експорт Німеччини до країн СНД до 7,3 млрд євро.

"Німецький експорт у Росію звалився з моменту початку війни в Україні та санкцій, введених проти РФ із березня 2022 року, і відтоді залишається на низькому рівні", - йдеться в заяві.

Що саме відправляли з Німеччини до країн СНД

Казахстан отримав більшу частину товарів, що експортуються в країни СНД, зі зростанням на 32% і в річному обчисленні до 2,8 млрд євро.

Поставки в країни СНД в основному склали автомобілі та автозапчастини, збільшившись на 65% і склавши 2,1 млрд євро. Іншими важливими експортними товарами були машини, зростання яких становило 38,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і хімічна продукція, зростання яких збільшилося на 20,9%.

У Росії, з іншого боку, спостерігалося зниження німецького експорту автомобілів і автозапчастин на 73,3%, а машинобудування - на 49,3%.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення від санкцій ЄС. Компанії поставляли в Росію безпілотники на мільйони євро.