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За підсумками 10 місяців. Експорт Німеччини в сусідні від Росії країни різко збільшився

Архівне фото: Експорт Німеччини в сусідні від Росії країни різко збільшився (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експорт Німеччини до країн, що межують із Росією, зріс майже на третину з січня по жовтень поточного року. Найбільше товарів отримав Казахстан.

Про це заявило Федеральне статистичне управління Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що експорт Німеччини до Росії знизився приблизно на 40%. За винятком Росії, експорт Німеччини до країн СНД до 7,3 млрд євро.

"Німецький експорт у Росію звалився з моменту початку війни в Україні та санкцій, введених проти РФ із березня 2022 року, і відтоді залишається на низькому рівні", - йдеться в заяві. 

Що саме відправляли з Німеччини до країн СНД

Казахстан отримав більшу частину товарів, що експортуються в країни СНД, зі зростанням на 32% і в річному обчисленні до 2,8 млрд євро.

Поставки в країни СНД в основному склали автомобілі та автозапчастини, збільшившись на 65% і склавши 2,1 млрд євро. Іншими важливими експортними товарами були машини, зростання яких становило 38,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і хімічна продукція, зростання яких збільшилося на 20,9%.

У Росії, з іншого боку, спостерігалося зниження німецького експорту автомобілів і автозапчастин на 73,3%, а машинобудування - на 49,3%.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення від санкцій ЄС. Компанії поставляли в Росію безпілотники на мільйони євро.

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