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На підступах до Києва працює ППО через ракетну атаку

Фото: на підступах до Києва працює ППО під час російської ракетної атаки (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області рано-вранці 15 лютого через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка та прес-службу Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА.

Також в адміністрації закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу захисників неба.

"Подбайте про власну безпеку  перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги", - йдеться в оголошенні.

Начальник КМВА розповів про роботу ППО в області на підступах до Києва.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - просить чиновник.

Ракетна атака РФ по Україні 15 лютого

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області. Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Близько пів на п'яту в Україні стали масово оголошувати повітряну тривогу, і скоро "почервоніла" вся мапа країни. Військові попереджали про рух ворожих ракет у напрямку різних міст, зокрема на Київ. 

Пізніше в Силах оборони півдня України заявили про можливий запуск ракет типу "Калібр" з російського фрегата "Адмірал Макаров", що був зафіксований в Чорному морі. Він носій 8 ракет.

 

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