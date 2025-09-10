Підстрелили просто на дебатах: хто такий Чарлі Кірк і що він говорив про Україну

Замах в Університеті долини Юти

У середу, 10 вересня, Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Просто під час виступу в активіста вистрелили. Відповідне відео почало швидко поширюватися в мережі.

Пізніше NBC News із посиланням на представника Університету Юти повідомило, що пораненого Кірка разом із його охороною швидко забрали з місця події. Постраждалого відвезли до лікарні. Із внутрішнього двору Університету долини Юти вивели людей.

Реагуючи на замах, президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав усіх молитися за "чудового хлопця" Чарлі Кірка. Реакції з'явилися й у соцмережах інших топових американських політиків.

За непідтвердженими чутками, невідомий стріляв у Кірка із сусідньої будівлі. Інцидент стався через 20 хвилин після початку виступу активіста.

Директор ФБР Кеш Патель повідомив, що на місце інциденту спрямували агентів ФБР. За кілька хвилин повідомлялося про затримання ймовірного підозрюваного, але пізніше ця інформація була спростована.

Чим відомий Кірк

Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк - відомий американський консервативний активіст, публіцист і медіаперсона. Він народився 1993 року в передмісті Чикаго, Іллінойс.

У 2012 році Кірк співзаснував організацію Turning Point USA (TPUSA), яка сьогодні стала найбільшим студентським рухом консервативного спрямування у США, представлена на тисячах кампусів і має мільйони послідовників у соцмережах.

Він також очолює дочірні структури TPUSA - Turning Point Action (TPAction), Turning Point Academy і Turning Point Faith - і веде популярну радіопередачу The Charlie Kirk Show.

За роки існування TPUSA Кірк перетворив свою організацію на потужний консервативний інструмент. Він неодноразово виступав на Fox News та інших консервативних платформах, позиціонуючи себе як критика Республіканської партії, якщо вона ігнорує своїх прихильників.

При цьому Кірка звинувачують у поширенні теорій змови, конфлікті з Республіканським національним комітетом і отриманні доходів через небездоганне фінансування TPUSA.

Що Кірк говорив про Україну

Чарлі Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США, а також вкрай негативно висловлювався про президента України Володимира Зеленського.

"Трамп знає правду про Зеленського. Він - маріонетка ЦРУ, яка відправила свій народ на безглузду бійню", - писав у соцмережі X Кірк у лютому.

Активіст неодноразово звинувачував голову української держави в тому, що той нібито не хоче закінчувати війну з Росією.

Також він критикував американську владу за те, що вони дають гроші та зброю країні, яку "мало хто може знайти на карті".

Кірк вважав, що Вашингтон "помиляється" в тому, що розглядає Росію як ворога, хоч він і "не любить РФ і російського диктатора Володимира Путіна".

"Мені здається дивним, скільки грошей і уваги витрачається на Росію, в той час як майже ніхто з вас у цій залі не втрачав друга через російську владу, але у багатьох є друзі або родичі, які загинули через наркотики від картелів і компартії Китаю, через фентаніл, що надходить у наші міста. І країна має обирати, на яких ворогах зосередитися", - зазначав він.

Також Кірк заявляв, що від війни виграє військово-промисловий комплекс і олігархи правлячого класу України.