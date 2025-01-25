Підстава для відрахування? Що чекає на студентів, які не пройдуть військову підготовку

Базова загальновійськова підготовка - це програма військової підготовки для студентів. Вона передбачає 300 академічних годин і викладатиметься на другому році навчання для студентів ВНЗ, для інших - на першому році навчання.

Програма розпочнеться з 1 вересня 2025 року і складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

У Міноборони зазначають, що до викладання будуть залучені досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби.

Під час підготовки студенти отримають базові знання з: