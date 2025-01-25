Основание для отчисления? Что ждет студентов, которые не пройдут военную подготовку

Базовая общевойсковая подготовка - это программа военной подготовки для студентов. Она предусматривает 300 академических часов и будет преподаваться на втором году обучения для студентов вузов, для остальных - на первом году обучения.

Программа начнется с 1 сентября 2025 года и состоит из двух компонентов:

теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

Теоретический курс будет преподаваться для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством.

В Минобороны отмечают, что к преподаванию будут привлечены опытные военнослужащие в отставке, ветераны войны и военной службы.

Во время подготовки студенты получат базовые знания по: