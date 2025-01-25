Основание для отчисления? Что ждет студентов, которые не пройдут военную подготовку

Студенты мужского пола, которые откажутся от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут отчислить. Для мужчин и теоретический, и практический курс БОВП является обязательным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Базовая общевойсковая подготовка - это программа военной подготовки для студентов. Она предусматривает 300 академических часов и будет преподаваться на втором году обучения для студентов вузов, для остальных - на первом году обучения.
Программа начнется с 1 сентября 2025 года и состоит из двух компонентов:
Теоретический курс будет преподаваться для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья.
Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.
Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством.
В Минобороны отмечают, что к преподаванию будут привлечены опытные военнослужащие в отставке, ветераны войны и военной службы.
Во время подготовки студенты получат базовые знания по:
Напомним, в июне 2024 года правительство внесло предложение заменить срочную службу в армии базовой военной подготовкой. Речь идет об интенсивной военной подготовке для граждан призывного возраста. С 1 сентября 2025 года студенты будут проходить базовую военную подготовку, в частности в университетах. Для девушек практическая часть подготовки будет добровольной.
Больше о базовой общевойсковой подготовке и для чего она нужна - в материале РБК-Украина.
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