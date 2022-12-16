Підсанкційні російські авіакомпанії просять дозволити літати в Єгипет через Сирію

Низка російських авіакомпаній через санкції не можуть літати в Єгипет. Тому вони просять Росавіацію дозволити польоту через Сирію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ"

Мова йде про російські компанії з подвійною реєстрацією NordWind, "Икар" та iFly. Раніше літаки цих авіакомпаній могли літати в Єгипет черед повітряний простір Туреччини, Саудівської Аравії та Йорданії. Для перельоту їм необхідний страховий сертифікат, випущений у Лондоні. Проте наразі його не видають через санкції.

Так, у грудні Йорданія останньою з трьох країн закрила для російських літаків свій повітряний простір. Тому авіакомпанії просять владу скасувати заборону на польоти над Сирією, яку Росія ввела понад 10 років назад.

В Росії вже заявляють про можливе зростання цін на квитки до Єгипту, інші ж вважають, що за наявності альтернативи цього не станеться.

Нагадаємо, Євросоюз сьогодні погодив дев'ятий пакет антиросійських санкцій.

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