Подсанкционные российские авиакомпании просят разрешить летать в Египет через Сирию

Ряд российских авиакомпаний из-за санкций не могут летать в Египет. Поэтому они просят Росавиацию разрешить полет через Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ"

Речь идет о российских компаниях с двойной регистрацией NordWind, "Икар" и iFly. Ранее самолеты этих авиакомпаний могли летать в Египет через воздушное пространство Турции, Саудовской Аравии и Иордании. Для перелета им необходим страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. Однако пока его не выдают из-за санкций.

Так, в декабре Иордания последней из трех стран закрыла для российских самолетов свое воздушное пространство. Поэтому авиакомпании просят власти отменить запрет на полеты над Сирией, который Россия ввела более 10 лет назад.

В России уже заявляют о возможном росте цен на билеты в Египет, другие же считают, что при наличии альтернативы этого не произойдет.

Напомним, Евросоюз сегодня согласовал девятый пакет антироссийских санкций.

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