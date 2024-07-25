Підрядники, що відбудовують житло на замовлення держави, заявили про проблеми з фінансуванням

Причиною проблеми підрядники називають вільне трактування Державною податковою службою окремих норми законодавства - розпочалося ще з кінця минулого року. Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ), договори нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків є об'єктом оподаткування ПДВ.

Водночас пунктом 197.15 статті 197 ПКУ визначено, що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, звільняються від оподаткування ПДВ.

Цей пункт має власну історію - його внесли до ПКУ під час світової фінансової кризи 2008 року і він застосовувався виключно при реалізації спеціальних державних цільових програм. Натомість, у травні 2024 року ДПС направила лист з власним новим тлумаченням законодавства, де фактично вказано, що Державна аудиторська служба України при перевірках має “знімати” ПДВ по раніше укладеним договорам з відновлення за рахунок коштів Фонду ліквідації. На підставі чого вона вимагає повернення ПДВ від підрядників.

"Наприклад, підрядник отримав від держави контракт на 120 млн гривень і при виконанні цього підряду 80% від цієї суми будуть становити різні витрати з ПДВ. Адже оподатковуються витрати на матеріали, оплату спеціалізованим субпідрядникам, оренду техніку чи її придбання. Тобто, у підрядника цих грошей фактично немає - він витратив їх на супутні речі. При цьому нараховується ПДВ тільки на ту частину, яку він робить самостійно - до 20%. Але ДПС вирішили, що ці 20% підрядник повинен повернути. Логіка ДПС - вони не будуть нараховувати ПДВ і з тих 120 млн гривень, які підряднику перерахувала держава, 20 млн він має повернути і виконати підряд за 100 млн. Якщо він витратив на проєкт 116 млн, то де можна взяти 20 млн - не зрозуміло. Оскільки він отримав 120 млн і 20 млн з нього зняли, у нього лишається 100 млн, а витратна частина на 16 млн більша. Де ще брати 16 млн для виконання підряду, не зрозуміло", - зазначив представник компанії "Трест КМБ-3" Роман Іваненко.

Саме тому через брак коштів внаслідок зняття ПДВ з підрядників у них просто немає фінансової можливості завершувати проєкти. Відповідно, подальша реалізація під загрозою, а Україна може бути дискредитована в очах закордонних партнерів, що фактично її фінансують.

"Через вільне трактування Державною податковою службою норми 197.15, з кінця минулого і початку поточного року, замовники будівництва - Служба відновлення, Державний департамент регіонального розвитку тощо, стали складно закривати або взагалі не закривати акти по реконструкції або капітального ремонту об'єктів житлового фонду. Підрядники повідомили, що зараз через це зупинені майже всі майданчики. Вони не бачать виходу з ситуації, хоча сам закон не мінявся. Задля вирішення ситуації вони просять зупинити спроби цих довільних трактувань і видати ДПС узагальнююче податкове роз'яснення", - додав Іваненко.

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії “Слуга народу" Олена Шуляк зазначила, що ця проблема наразі критична, оскільки вона ставить деякі компанії на межу виживання.

Натомість, зараз готуються офіційні звернення до всіх профільних міністерств, відомств і податкового комітету задля врегулювання ситуації - якщо підрядні компанії будуть змушені йти з ринку, відбудова України може опинитись під загрозою.