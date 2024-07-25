Подрядчики, восстанавливающие жилье за ​​счет государства, могут остановить все работы

Причиной проблемы подрядчики называют свободную трактовку Государственной налоговой службой отдельных норм законодательства - началось еще с конца прошлого года. Согласно пункту 185.1 статьи 185 Налогового кодекса Украины (НКУ) договоры нового строительства, капитального ремонта и реконструкции многоквартирных жилых домов являются объектом налогообложения НДС.

В то же время пунктом 197.15 статьи 197 НКУ определено, что операции по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и строящегося за государственные средства жилья освобождаются от налогообложения НДС.

Этот пункт имеет собственную историю - его внесли в НКУ во время мирового финансового кризиса 2008 года и применялся исключительно при реализации специальных государственных целевых программ. В мае 2024 года ГНС направила письмо с собственным новым толкованием законодательства, где фактически указано, что Государственная аудиторская служба Украины при проверках должна “снимать” НДС по ранее заключенным договорам по восстановлению за счет средств Фонда ликвидации. На основании чего он требует возврата НДС от подрядчиков.

"Например, подрядчик получил от государства контракт на 120 млн гривен и при выполнении этого подряда 80% от этой суммы будут составлять разные расходы по НДС. Ведь облагаются налогом расходы на материалы, оплату специализированным субподрядчикам, аренду технику или ее приобретение. То есть, у подрядчика этих денег фактически нет - он потратил их на сопутствующие вещи. При этом начисляется НДС только на ту часть, которую он делает самостоятельно - до 20%. Но ДПС решили, что эти 20% подрядчик должен вернуть. из тех 120 млн гривен, которые подрядчику перечислило государство, 20 млн он должен вернуть и выполнить подряд за 100 млн. Если он потратил на проект 116 млн, то где можно взять 20 млн - не понятно. Поскольку он получил 120 млн и 20 млн из его сняли, у него остается 100 млн, а расходная часть на 16 млн больше.

Именно поэтому за неимением средств вследствие снятия НДС с подрядчиков у них просто нет финансовой возможности завершать проекты. Соответственно, дальнейшая реализация под угрозой, а Украина может быть дискредитирована в глазах зарубежных партнеров, фактически ее финансирующих.

"По причине свободной трактовки Государственной налоговой службой нормы 197.15, с конца прошлого и начала текущего года, заказчики строительства - Служба восстановления, Государственный департамент регионального развития и т.п., стали сложно закрывать или вообще не закрывать акты по реконструкции или капитальному ремонту объектов жилищного фонда. Подрядчики сообщили, что сейчас из-за этого остановлены почти все площадки. Они не видят выхода из ситуации, хотя сам закон не менялся.

Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что эта проблема сейчас критическая, поскольку она ставит некоторые компании на грань выживания.

Сейчас готовятся официальные обращения ко всем профильным министерствам, ведомствам и налоговому комитету для урегулирования ситуации - если подрядные компании будут вынуждены уходить с рынка, восстановление Украины может оказаться под угрозой.