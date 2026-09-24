У підрядника "Львівводоканалу" виявили зв'язки з бізнесом у РФ, - розслідування

Компанія, яка отримала від "Львівводоканалу" три підряди на проєктування реконструкції міських очисних споруд загальною вартістю понад 8,2 млн грн, через свого власника пов'язана з підприємством у Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування видання "Твоє місто".

Три угоди на 8 млн гривень

У 2025 році "Львівводоканал" уклав із ПП "Інтехінжиніринг" три договори на розроблення проєктно-кошторисної документації для реконструкції частини комплексу очисних споруд на вул. Пластовій. Загальна вартість угод перевищує 8,2 млн грн.

За даними відкритих реєстрів, до 2025 року участі підприємства у публічних закупівлях не фіксували, а всі три договори воно отримало від одного замовника – "Львівводоканалу". Водночас автори розслідування наголошують, що сам по собі цей факт не свідчить про наявність порушень законодавства.

Співвласність у російському бізнесі та патенти

Власник "Інтехінжинірингу" Михайло Тіц також володіє 18,32% української НВФ "Екополімер", яка спеціалізується на обладнанні для водопідготовки, очищення стічних вод та аерації.

Як встановило "Твоє місто" за відкритими українськими та російськими джерелами, станом на травень 2026 року Тіц також володів 18,2% у російському ТОВ "ПП Экополимер", зареєстрованому в Калузькій області РФ. Ще 20,4% цієї російської компанії належали Валентині Щетиніній, яка одночасно є співвласницею українського "Екополімеру".

Журналісти простежили й інші зв'язки групи з Росією. Найбільший бенефіціар українського "Екополімеру" Юрій Мешенгіссер має російський податковий номер, виданий у Москві у вересні 2014 року, та залишається учасником московського видавництва "Издательский Дом ВСТ", яке випускає профільний журнал водоканальної сфери РФ. До грудня 2022 року він також володів 99% ТОВ "Карат 21", якому нині належить 61,4% російського "ПП Экополимер".

Крім того, у квітні 2023 року - вже під час повномасштабної війни - на тому самому виробничому майданчику в Калузькій області зареєстрували ТОВ "Завод Экополимер".

Його єдиним засновником стало ТОВ "Карат 21", а статутний капітал становить 80 млн рублів. За даними розслідування, директор нового підприємства - та сама людина, яка керувала попереднім заводом, а кількість працівників фактично збігається.

Українські патенти віддали росіянам

"Твоє місто" також встановило, що у 2015-2016 роках, уже після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі, права щонайменше на чотири українські патенти були передані російській юридичній особі "Экополимер". Серед них - розробки, пов'язані з автоматичним управлінням аеротенками та обладнанням для очищення стічних вод.

На ситуацію звернули увагу також і у "Спілці споживачів комунальних послуг" – як цей факт пропустила наглядова рада.

Однак станом на травень 2026 року жоден із чотирьох співвласників української групи "Екополімер" не перебував під санкціями США, ЄС, Великої Британії, ООН чи РНБО України.

Тобто, це юридично пояснює, чому автоматичні фільтри Prozorro та державних реєстрів могли не заблокувати участь компанії в тендері.

Редакція "Твого міста" звернулася з офіційними запитами до Львівської міської ради та "Львівводоканалу", щоб отримати коментарі щодо процедури проведення вказаних закупівель.