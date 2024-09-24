Підручний та Пуцко стали літніми чемпіонами України в біатлонному суперспринті

Досвідчений біатлоніст Дмитро Підручний та юна спортсменка Поліна Пуцко виграли чергові старти в рамках літнього чемпіонату України в Яворові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

32-річний чемпіон світу-2019 в гонці переслідування став переможцем суперспринту вітчизняної першості. Фаворит подолав дистанцію за 19:53,6 хвилин, випередивши майже три десятки конкурентів.

На чотирьох вогневих рубежах Підручний припустився аж семи промахів. Утім, за швидкістю ходу обійшов Сергія Супруна та Богдана Цимбала. На фініші чемпіон "привіз" суперникам 2,7 секунди, а срібного та бронзового призера змагань розділили лише 0,8 секунди.

Нова сенсація трапилася в жіночій гонці. Там тріумфувала 18-річна Пуцко, яка пройшла дистанцію за 22:27,6 хвилини. На старт вийшли 30 біатлоністок, із яких не фінішувала лише олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко.

Юна біатлоністка теж не обійшлася без промахів, вистріливши в "молоко" 6 разів. Такий рівень точності, однак, не завадив уродженці Конотопа взяти "золото". Вона на понад 17 секунд випередила Анастасію Меркушину (4 промахи) та майже на 25 – Дарину Чалик (6).

Літній чемпіонат України завершиться в четвер, 26 вересня. Вітчизняні біатлоністи позмагаються в класичних естафетах.