Підрозділи ЗСУ збили більшу частину російських ракет, атака триває, - Павлюк

Генерал-лейтенант, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк поділився оперативною інформацією щодо останньої ракетної атаки ворога 31 грудня. За його словами, підрозділи ЗСУ збили більшу частину російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на очільника області в Telegram.
"За попередньою інформацію, у Соломянському районі було пошкоджено приватний будинок. В Печерському районі зафіксовано потрапляння в готель. Крім того, є руйнування в Голосіївському районі. Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми - незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі", - написав Павлюк.
За його словами, сьогодні більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО.
"Атака ворога триває. Всі у максимальній концентрації, продовжуємо працювати. Зберігаємо спокій, тримаємо стрій", - додав він.
Нагадаємо, в результаті сьогоднішніх атак вже відомо про одного загиблого та 16 постраждалих. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні окупанти знову завдали масовано удару по українських містах. Зокрема, у Києві руйнувань зазнав готель у центрі, а також Палац Україна.
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