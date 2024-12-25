Підрозділи МВС виконали легендарний "Щедрик" біля териконів у Донецькій області (відео)

У Донецькій області неподалік Покровська, де колись жив і творив композитор Микола Леонтович, пролунала легендарна мелодія "Щедрик". Її виконали просто неба прикордонник, поліцейський, військова Національної гвардії та рятувальник ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України (МВС) у Telegram.

"Нікому не вдасться вбити ідею України, її культуру та звичаї", — зазначили в МВС.

Цей символ боротьби за незалежність України зазвучав у місці, яке нині перебуває на підступах до лінії фронту. Більше 100 років тому "Щедрик" став уособленням українського духу, і навіть трагічна загибель його автора не змогла зупинити поширення ідеї української культури та свободи.

Як "Щедрик" підкорив Україну та світ

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало історію українського "Щедрика", який став одним із невід’ємних символів Різдва у всьому світі. Легендарній мелодії " Миколи Леонтовича понад 100 років, і вона стала всесвітньо відомою завдяки гастролям хору Олександра Кошиця у 1920-х роках. Мелодія, спочатку написана на основі українського фольклору, з часом стала символом Різдва в англомовному світі як "Carol of the Bells".

Уперше "Щедрик" прозвучав 29 грудня 1916 року в Києві, а вже у 1919-му його виконали за кордоном. У 1922 році композиція зірвала овації в нью-йоркському Карнеґі-Холлі. У 1936-му з'явилася англійська версія, яка популяризувала мелодію як різдвяну.

Сьогодні "Щедрик" звучить у культових фільмах, як-от "Сам удома" і "Міцний горішок", та виконується в різних куточках світу. У грудні 2024 року в Києві відкрили мініскульптуру ластівки з дзвіночком, присвячену мелодії, що стала культурним символом і прикладом української дипломатії.

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