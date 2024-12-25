Подразделения МВД исполнили легендарный "Щедрик" возле терриконов в Донецкой области (видео)

В Донецкой области неподалеку от Покровска, где когда-то жил и творил композитор Николай Леонтович, прозвучала легендарная мелодия "Щедрик". Ее исполнили под открытым небом пограничник, полицейский, военный Национальной гвардии и спасатель ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины (МВД) в Telegram.

"Никому не удастся убить идею Украины, ее культуру и обычаи", - отметили в МВД.

Этот символ борьбы за независимость Украины зазвучал в месте, которое сейчас находится на подступах к линии фронта. Более 100 лет назад "Щедрик" стал олицетворением украинского духа, и даже трагическая гибель его автора не смогла остановить распространение идеи украинской культуры и свободы.

Как "Щедрик" покорил Украину и мир

Напомним, РБК-Украина рассказывало историю украинского "Щедрика", который стал одним из неотъемлемых символов Рождества во всем мире. Легендарной мелодии Николая Леонтовича более 100 лет, и она стала всемирно известной благодаря гастролям хора Александра Кошица в 1920-х годах. Мелодия, изначально написанная на основе украинского фольклора, со временем стала символом Рождества в англоязычном мире как "Carol of the Bells".

Впервые "Щедрик" прозвучал 29 декабря 1916 года в Киеве, а уже в 1919-м его исполнили за рубежом. В 1922 году композиция сорвала овации в нью-йоркском Карнеги-Холле. В 1936-м появилась английская версия, которая популяризировала мелодию как рождественскую.

Сегодня "Щедрик" звучит в культовых фильмах, таких как "Один дома" и "Крепкий орешек", и исполняется в разных уголках мира. В декабре 2024 года в Киеве открыли мини-скульптуру ласточки с колокольчиком, посвященную мелодии, которая стала культурным символом и примером украинской дипломатии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.