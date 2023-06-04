Підрозділ окупантів у Харківській області поповнився на 500 зеків: майже половини вже немає

Військові встановили, що в один із підрозділів російських окупаційних військ прибув особовий склад з-поміж колишніх ув'язнених громадян РФ. За тиждень до лав окупантів вступили 500 осіб.

"Після нанесення вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб із числа новоприбулого підкріплення отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема й не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що після українського удару ще близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції.

Дезертирство в армії РФ

Випадків дезертирства російських військових останнім часом почастішали. При цьому окупанти забирають із собою військову техніку та вогнепальну зброю.

Так, 28 травня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекли семеро мобілізованих раніше ув'язнених. П'ятьох із них упіймали, а одного вбили.

А 25 травня повідомлялося про аналогічний інцидент біля Сватового - тоді близько 20 мобілізованих зникли, захопили "КамАЗ"

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