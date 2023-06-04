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Подразделение оккупантов в Харьковской области пополнилось на 500 зеков: почти половины уже нет

Фото: Подразделение оккупантов в Харьковской области пополнилось на 500 зеков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают нести большие потери в живой силе. В частности, во временно оккупированной части Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные установили, что в одно из подразделений российских оккупационных войск прибыл личный состав из числа бывших заключенных граждан РФ. За неделю в ряды оккупантов поступили 500 человек.

"После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа новоприбывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе и не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после украинского удара еще около 80 человек самовольно оставили свои позиции.

Дезертирство в армии РФ

Случаев дезертирства российских военных в последнее время участилось. При этом оккупанты забирают с собой военную технику и огнестрельное оружие.

Так, 28 мая сообщалось, что во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семеро мобилизованных, ранее бывших заключенных. Пятерых из них поймали, а одного убили.

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового - тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватили "КамАЗ"

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