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Підрозділу підозрюваного у витоку документів Пентагону заборонили займатися розвідкою

Фото: Витік секретних документів із Пентагону: генеральний інспектор перевірить розвідувальні підрозділи ВПС (wikimedia/TouchOfLight)
Автор: Максим Шушко

102-е розвідувальне відділення ВПС США, до якого належав ймовірний витік секретної інформації, отримало наказ припинити свою розвідувальну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генеральний інспектор військово-повітряних сил США проводить перевірку 102-го розвідувального відділення, до якого належав ймовірний витік секретної інформації. У заяві ВВС йдеться, що протягом наступних 30 днів усім підрозділам доведеться провести "зустріч з метою забезпечення безпеки".

"102 розвідувальне крило зараз не працює над виконанням дорученої розвідувальної місії. Генеральний інспектор ВПС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку", - зазначила речник ВПС США Енн Стефанек.

Витік документів із Пентагону є найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм з'явилися на веб-сайті WikiLeaks у 2010 році.

Раніше ми писали, правоохоронці США затримали гвардійця Джека Тейшейру, його звинуватили у витоку надсекретних записів військової розвідки в інтернеті та незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.

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