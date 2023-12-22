Підрозділ "Киянина" у складі ЗСУ отримав уже 8-ме авто за сприяння Favbet Foundation

"Це восьма автівка для підрозділу "Киянина" від фонду Favbet Foundation і президента фонду Андрія Матюхи. Ці автівки допомагають виконувати не лише безпосередньо бойові і логістичні завдання, але загалом полегшують життя військовослужбовців. Тому, друзі, поки будуть існувати такі волонтери, організації і такі благодійні фонди, як Favbet Foundation, у ЗСУ буде все необхідне", - зазначив військовий.

Нагадаємо, всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ та інші Сили оборони країни отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation понад 250 авто.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.