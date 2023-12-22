Подразделение "Киянина" в составе ВСУ получило уже 8-е авто при содействии Favbet Foundation

"Это восьмая машина для подразделения "Киянина" от фонда Favbet Foundation и президента фонда Андрея Матюхи. Эти машины помогают выполнять не только непосредственно боевые и логистические задачи, но в целом облегчают жизнь военнослужащих. Поэтому, друзья, пока будут существовать такие волонтеры, организации и такие благотворительные фонды, как Favbet Foundation, в ВСУ будет все необходимое", - отметил военный.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation более 250 автомобилей.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.