Підрозділ "Киянина" отримав черговий мікроавтобус для передової за сприяння Favbet Foundation

"Авто - це логістика, це забезпечення, підвоз боєкомплекту, евакуація і багато всього, без чого не може функціонувати військовий підрозділ. Складно уявити, як би ми всі воювали на цих фронтах, пересувалися і робили дуже багато речей, як безпосередньо бойових, так і пов’язаних з бойовою роботою, без отаких автівок", - зазначив військовий.

Це уже 7-ме авто, яке підрозділ "Киянина" отримав за сприяння Favbet Foundation.

"Поки є взаємозв’язок між Збройними Силами, волонтерським рухом, такими благодійними фондами як Favbet Foundation, ніякі орки зовнішні і ніякі орки внутрішні нас не здолають", - переконаний військовий з позивним "Киянин".

Нагадаємо, всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ та інші Сили оборони країни отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation понад 250 авто.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали від компанії Favbet 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.