Подразделение "Киянина" получило очередной микроавтобус для передовой при содействии Favbet Foundation

"Авто – это логистика, это обеспечение, подвоз боекомплекта, эвакуация и многое, без чего не может функционировать военное подразделение. Сложно представить, как бы мы все воевали на этих фронтах, передвигались и делали очень много вещей, как непосредственно боевых, так и связанных с боевой работой, без таких автомобилей", - отметил военный.

Это уже 7-е авто, которое подразделение "Киянина" получило при содействии Favbet Foundation.

"Пока есть взаимосвязь между Вооруженными Силами, волонтерским движением, такими благотворительными фондами как Favbet Foundation, никакие внешние орки и никакие орки внутренние нас не преодолеют", - убежден военный с позывным "Киянин".

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation более 250 автомобилей.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.