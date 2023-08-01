Підробляли документи для іноземців. СБУ викрила підпільний "паспортний стіл"
Правоохоронці викрили підпільний "паспортний стіл". Клієнтами шахраїв здебільшого були іноземці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ провела спецоперацію у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях. Затримано організатора схеми та вісім його спільників. Серед них - колишній посадовець розформованої міліції.
Відомо, що схему організували декілька мешканців Одеси. Підпільний цех вони облаштували у своїх спільників - у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.
Шахраї підробляли паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробок коливалася від 8 до 14 тисяч гривень, залежно від типу "документа" та терміну виготовлення. Наприклад, паспорт у вигляді ID-картки у середньому коштував 11 тисяч гривень.
Правоохоронці зазначають, що зловмисники щомісяця заробляли до 6 млн гривень. Головними клієнтами шахраїв були іноземці, які з фейковими документами хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.
Зловмисники шукали "клієнтів" через Instagram, де створили рекламну сторінку. Середній обсяг разової "оптової партії" підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.
СБУ провела понад 30 обшуків та виявила:
- бланки фальшивих документів;
- обладнання для нанесення голографічних захисних елементів;
- мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій;
- печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності;
- іноземну валюту, отриману від злочинної діяльності.
Фігурантам оголосили підозру за двома статтями ККУ (ч. 1 і ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
Шахраям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває.
Фото: СБУ викрила підпільний "паспортний стіл" (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, ДБР викрило воєнкома у Донецькій області, який видавав фіктивні документи чоловікам, щоб ті могли втекти за кордон. Військовослужбовцю оголосили підозру.
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