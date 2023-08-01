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Підробляли документи для іноземців. СБУ викрила підпільний "паспортний стіл"

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Одеса, Вівторок 01 серпня 2023 10:34
Підробляли документи для іноземців. СБУ викрила підпільний "паспортний стіл" Фото: СБУ викрила підпільний "паспортний стіл" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили підпільний "паспортний стіл". Клієнтами шахраїв здебільшого були іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ провела спецоперацію у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях. Затримано організатора схеми та вісім його спільників. Серед них - колишній посадовець розформованої міліції.

Відомо, що схему організували декілька мешканців Одеси. Підпільний цех вони облаштували у своїх спільників - у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.

Шахраї підробляли паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробок коливалася від 8 до 14 тисяч гривень, залежно від типу "документа" та терміну виготовлення. Наприклад, паспорт у вигляді ID-картки у середньому коштував 11 тисяч гривень.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники щомісяця заробляли до 6 млн гривень. Головними клієнтами шахраїв були іноземці, які з фейковими документами хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Зловмисники шукали "клієнтів" через Instagram, де створили рекламну сторінку. Середній обсяг разової "оптової партії" підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.

СБУ провела понад 30 обшуків та виявила:

  • бланки фальшивих документів;
  • обладнання для нанесення голографічних захисних елементів;
  • мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій;
  • печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності;
  • іноземну валюту, отриману від злочинної діяльності.

Фігурантам оголосили підозру за двома статтями ККУ (ч. 1 і ч. 2 ст. 199 та ч. 3 ст. 358). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Шахраям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває.

Фото: СБУ викрила підпільний "паспортний стіл" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, ДБР викрило воєнкома у Донецькій області, який видавав фіктивні документи чоловікам, щоб ті могли втекти за кордон. Військовослужбовцю оголосили підозру.

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