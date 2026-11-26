Якщо людина допомогла з ремонтом і отримала за це гроші, така винагорода може підлягати оподаткуванню. Водночас безоплатна допомога не створює податкових зобов’язань.

Українцям, які отримують гроші за ремонтні роботи на замовлення інших громадян, потрібно враховувати податкові зобов’язання. Навіть якщо людина виконала таку роботу лише один раз і не зареєстрована як підприємець, отримана оплата вважається доходом.

Водночас безоплатна допомога не оподатковується, адже в такому випадку людина не отримує винагороди за виконану роботу.

Коли за ремонт потрібно сплачувати податки

Якщо людина допомогла пофарбувати стіни, покласти плитку або відремонтувати сантехніку безкоштовно, оподатковуваного доходу не виникає.

Інша ситуація – коли за виконану роботу вона отримала гроші. Така оплата вважається доходом від надання послуг або виконання робіт і підлягає оподаткуванню.

Зокрема, якщо людина отримала від 3 000 гривень за ремонт, вона повинна сплатити:

540 гривень податку на доходи фізичних осіб (18%);

150 гривень військового збору (5%).

Загальна сума податків становитиме 690 гривень.

Хто повинен сплачувати податки за ремонт

Якщо замовником роботи є звичайна фізична особа, яка не має статусу податкового агента, обов’язок сплачувати податки покладається на того, хто отримав гроші.

Тобто виконавець повинен самостійно задекларувати дохід, розрахувати суму податкових зобов’язань і сплатити її до бюджету.

Водночас замовник, який оплатив ремонт як звичайна фізична особа, не повинен утримувати з цієї суми ПДФО та військовий збір.

Коли потрібно подавати декларацію

Людина, яка отримала гроші за ремонт від іншої фізичної особи, що не є податковим агентом, повинна подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Якщо оплату отримали у 2026 році, задекларувати її потрібно у 2027 році – за загальним правилом до 1 травня, з урахуванням передбачених законодавством правил перенесення строків.

Сплатити податки за задекларованим доходом необхідно до 1 серпня 2027 року.

Чи потрібно реєструвати ФОП для ремонтів на замовлення

Одноразове виконання оплачуваної роботи не означає, що людина автоматично стає підприємцем.

Однак якщо вона регулярно ремонтує квартири, встановлює сантехніку, кладе плитку або надає інші платні послуги, така діяльність може мати ознаки підприємництва.

У такому разі потрібно враховувати законодавчі вимоги щодо державної реєстрації підприємницької діяльності та відповідного порядку оподаткування.

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