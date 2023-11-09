Не підривають зобов'язання з НАТО. Президент Угорщини спробувала виправдати відносини з РФ

У такий спосіб вона спробувала виправдатися за відносини Угорщини та Росії.

Угорщина засуджує Путіна

Новак сказала, що з самого першого моменту дуже голосно заявляла, наскільки вона засуджує агресію російського диктатора Володимира Путіна, і це також є офіційною позицією Угорщини.

Будапешт розглядає війну в Україні як агресію Путіна і агресію Росії проти суверенної країни, що неприйнятно.

Вона назвала це образою суверенної країни і виступає за територіальну цілісність і суверенітет України.

Про мирне закінчення війни в Україні

"По-друге, ми поки що не говорили про мир. Але в кінцевому підсумку кінцевою метою має бути мир. Отже, ми знаходимо - повинні знайти якийсь шлях до миру, чого, чесно кажучи, я наразі не бачу", - сказала президент Угорщини.

Вона додала, що поки що не бачить виходу з війни і вона впевнена, що необхідно придумати, як сісти за стіл переговорів, і як зрештою домогтися припинення вогню.

"Я не знаю, як і коли, але я думаю, що ми завжди повинні пам'ятати, що кінцевою метою має бути мир", - додала Новак.

Відносини Угорщини та Росії

Президент Угорщини спробувала виправдатися за періодичні контакти країни з Росією та її диктатором Путіним.

"Я можу запевнити вас, що між Угорщиною і Росією нема і не повинно бути жодних стосунків, які підірвали б наші зобов'язання перед нашими союзниками, чи то НАТО, чи то Європейський союз", - сказала вона.

Зустріч Орбана та Путіна

Нещодавно Орбан провів зустріч із Путіним. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити та розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав Орбан.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна було дуже неприємно бачити.