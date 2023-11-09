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Не подрывают обязательства с НАТО. Президент Венгрии попыталась оправдать отношения с РФ

Фото: Президент Венгрии Каталин Новак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Между Венгрией и Россией не может быть отношений, которые бы подрывали обязательства Будапешта перед НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак.

Таким образом она попыталась оправдаться за отношения Венгрии и России.

Венгрия осуждает Путина

Новак сказала, что с самого первого момента очень громко заявляла, насколько она осуждает агрессию российского диктатора Владимира Путина, и это также является официальной позицией Венгрии.

Будапешт рассматривает войну в Украине как агрессию Путина и агрессию России против суверенной страны, что неприемлемо. 

Она назвала это оскорблением суверенной страны и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

О мирном окончании войны в Украине

"Во-вторых, мы пока не говорили о мире. Но в конечном итоге конечной целью должен быть мир. Итак, мы находим - должны найти какой-то путь к миру, чего, честно говоря, я пока не вижу", - сказала президент Венгрии.

Она добавила, что пока не видит выхода из войны и она уверена, что необходимо придумать, как сесть за стол переговоров, и как в конце концов добиться прекращения огня.

"Я не знаю, как и когда, но я думаю, что мы всегда должны помнить, что конечной целью должен быть мир", - добавила Новак.

Отношения Венгрии и России

Президент Венгрии попыталась оправдаться за периодические контакты страны с Россией и ее диктатором Путиным. 

"Я могу заверить вас, что между Венгрией и Россией нет и не должно быть никаких отношений, которые подорвали бы наши обязательства перед нашими союзниками, будь то НАТО или Европейский союз", - сказала она.

Встреча Орбана и Путина

НедавноОрбан провел встречу с Путиным. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина было очень неприятно видеть.

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