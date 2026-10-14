Підрив "Північного потоку" кваліфікують як воєнний злочин: під судом зібрався мітинг

Адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні подав клопотання про закриття провадження. Він стверджує, що "Північний потік", який до повномасштабного вторгнення Росії забезпечував близько половини імпорту природного газу до Німеччини, був інструментом російського політичного тиску.

На думку захисту, це могло робити газопровід законною ціллю. Адвокат поставив під сумнів, чи можна вважати злочином знищення інфраструктури держави-агресора, якщо внаслідок цього не загинули люди.

"Чи є незаконним знищення інфраструктури агресора без заподіяння шкоди людям?" — запитав Канестріні.

Прокуратура дотримується іншої позиції. Обвинувачення вважає, що йдеться про атаку на цивільну інфраструктуру, яка призвела до руйнування об’єктів і завдала шкоди комунальним службам. Саме тому дії, які інкримінують Кузнєцову, кваліфікують як воєнний злочин.

Під час засідання біля будівлі суду в Гамбурзі відбулася акція на підтримку Кузнєцова. Десятки людей прийшли з плакатами, зокрема з написом "Що таке воєнні злочини?".

Один із протестувальників заявив, що саме Росія має відповідати за воєнні злочини.