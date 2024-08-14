UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підрив "Північних потоків". Німеччина видала ордер на арешт підозрюваного українця, - ЗМІ

Фото: Німеччина видала ордер на арешт підозрюваного українця (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина видала ордер на арешт дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Він міг виїхати з Польщі в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau та DW.

Низка німецьких ЗМІ у середу, 14 серпня, повідомили, що слідчі вважають українського інструктора з дайвінгу на ім'я Володимир, який останнім часом проживав у Польщі, причетним до підриву газопроводів.

За даними журналістів ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, ще на початку червня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного.

Слідство також підозрює двох інших громадян України - чоловіка та жінку. Правоохоронці вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

При цьому Reuters з посиланням на Національну прокуратуру Польщі пише, що підозрюваний у підриві газогонів повернувся в Україну.

Речниця польської прокуратури Анна Адам’як заявила, що у червні німецька влада направила до окружної прокуратури у Варшаві європейський ордер на арешт громадянина України Володимира З. у зв’язку з відкритим проти нього провадженням у Німеччині.

"Зрештою, Володимир З. не був затриманий, оскільки на початку липня він залишив територію Польщі, перетнувши польсько-український кордон", - поінформувала речниця.

 

Підрив "Північних потоків"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року три з чотирьох гілок газопроводів для перекачування російського газу в Європу були зруйновані. Були пошкоджені газогони "Північний потік" та "Північний потік-2".

Пізніше експерти та правоохоронці заявили, що на трубопроводах, що пролягають між Росією та Німеччиною під Балтійським морем, були закладені вибухові пристрої.

Низка ЗМІ повідомляли про нібито український слід. Україна свою причетність до підриву заперечує. Також була версія щодо причетності Росії.

Детальніше про справу щодо підривів "Північних потоків" - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаПівнічний потікПівнічний потік-2