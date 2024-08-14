Підрив "Північних потоків". Німеччина видала ордер на арешт підозрюваного українця, - ЗМІ

Низка німецьких ЗМІ у середу, 14 серпня, повідомили, що слідчі вважають українського інструктора з дайвінгу на ім'я Володимир, який останнім часом проживав у Польщі, причетним до підриву газопроводів.

За даними журналістів ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, ще на початку червня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного.

Слідство також підозрює двох інших громадян України - чоловіка та жінку. Правоохоронці вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

При цьому Reuters з посиланням на Національну прокуратуру Польщі пише, що підозрюваний у підриві газогонів повернувся в Україну.

Речниця польської прокуратури Анна Адам’як заявила, що у червні німецька влада направила до окружної прокуратури у Варшаві європейський ордер на арешт громадянина України Володимира З. у зв’язку з відкритим проти нього провадженням у Німеччині.

"Зрештою, Володимир З. не був затриманий, оскільки на початку липня він залишив територію Польщі, перетнувши польсько-український кордон", - поінформувала речниця.