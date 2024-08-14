Подрыв "Северных потоков". Германия выдала ордер на арест подозреваемого украинца, - СМИ

Ряд немецких СМИ в среду, 14 августа, сообщили, что следователи считают украинского инструктора по дайвингу по имени Владимир, проживавший в последнее время в Польше, причастным к подрыву газопроводов.

По данным журналистов ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, еще в начале июня генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого.

Следствие также подозревает двух других граждан Украины - мужчину и женщину. Правоохранители считают, что они также участвовали в подрыве, вероятно, как водолазы, устанавливавшие взрывные заряды на трубопроводах.

При этом Reuters со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши пишет, что подозреваемый в подрыве газопроводов вернулся в Украину.

Спикер польской прокуратуры Анна Адамяк заявила, что в июне немецкие власти направили в окружную прокуратуру в Варшаве европейский ордер на арест гражданина Украины Владимира З. в связи с открытым против него производством в Германии.

"В конце концов, Владимир З. не был задержан, поскольку в начале июля он покинул территорию Польши, пересек польско-украинскую границу", - проинформировала спикер.