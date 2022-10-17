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Підрив Кримського мосту порушив постачання російського угруповання на півдні, - британська розвідка

Фото: Підрив Кримського мосту вплинув на російське угруповання на півдні України (Twitter.com/Planet)
Автор: Олександр Білоус

Підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити його через Мелітополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, матеріально-технічні проблеми, з якими зіткнулися російські сили на півдні України, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня 2022 року. Ремонтні роботи продовжуються, і рух по ньому частково відкрито. Однак біля переходу залишається велика черга з вантажних автомобілів, що очікують.

За даними британки розвідки, російські сили, що діють на півдні України, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зниження пропускної спроможності Керченського мосту.

"В умовах напруженості російської присутності в Херсоні та погіршення шляхів постачання через Крим наземна лінія зв'язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

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Крымский мост