Подрыв Крымского моста нарушил снабжение российской группировки на юге, - британская разведка

Как отмечается в сводке, материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские силы на юге Украины, обострились после повреждения Керченского моста 8 октября 2022 года. Ремонтные работы продолжаются, и движение по нему частично открыто. Однако возле перехода остается большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей.

По данным британкой разведки, российские силы, действующие на юге Украины, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

"В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации", - говорится в сообщении Минобороны Британии.