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Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них є діти

Фото: у Херсонській області вважають зниклими безвісти 35 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 35 людей. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

За даним МВС, у Херсонській області 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей. Крім того, загинули 5 осіб.

У Херсонській області станом на 13:00 11 квітня підтоплено 46 населених пунктів, з них 32 - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з них 190 дітей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

Підрив Каховської ГЕС

Десятки населених пунктів у Херсонські та Миколаївській області опинилися під водою через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також підтоплені території у Дніпропетровській та Запорізькій областях, але ситуація там не така важка.

Через декілька днів рівень води у затоплених районах почав знижуватися. Станом на сьогоднішній ранок у Херсонській області рівень води становить 4 метри 19 сантиметрів. За останню ніч вода відступила ще на 25 сантиметрів.

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Херсонська областьМіністерство внутрішніх справ України