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Подрыв Каховской ГЭС: пропавшими без вести числятся 35 человек, среди них есть дети

Фото: в Херсонской области считают пропавшими без вести 35 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 35 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

По данным МВД, в Херсонской области 35 человек числятся без вести пропавшими, из них - 7 детей. Кроме того, погибли 5 человек.

В Херсонской области по состоянию на 13:00 11 апреля подтоплено 46 населенных пунктов, из них 32 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. Эвакуировано 2718 человек, из них 190 детей.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуировано 982 человека, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

Подрыв Каховской ГЭС

Десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях оказались под водой из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Также подтоплены территории в Днепропетровской и Запорожской областях, но ситуация там не такая тяжелая.

Спустя несколько дней уровень воды в затопленных районах начал снижаться. На сегодняшнее утро в Херсонской области уровень воды составляет 4 метра 19 сантиметров. За последнюю ночь вода отступила еще на 25 сантиметров.

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Херсонская областьМинистерство внутренних дел Украины