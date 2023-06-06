Підрив Каховської ГЕС: в "Укренерго" повідомили про ситуацію в енергосистемі України

""Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що гідроелектростанція з перших днів агресії окупована і була замінована росіянами, з нею втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.

Разом з тим у прес-службі Міненерго повідомили, що через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів у Херсонській області, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

За даними прес-служби, підрив Каховської ГЕС поки не вплинув на Запорізьку АЕС, яка знаходиться вище по Дніпру на березі Каховського водосховища. "Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти "Енергоатому" постійно моніторять ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС

Російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 03:00 години.

Як повідомили в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО, після чого проведуть засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

У зв'язку з підривом ГЕС розпочато досудове розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами екоциду та порушення законів та звичаїв війни.