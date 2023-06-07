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Підрив Каховської ГЕС. Стало відомо про перших загиблих

Фото: наслідки підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Стало відомо про перші жертви внаслідок затоплення Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук "Суспільному".

За його словами, в результаті потопу у місті попередньо загинули три людини.

"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" - розповів Рищук.

Також він заявив, що надвечір середи, 7 червня, російські військові нарешті ропочали евакуювати людей з дахів. Людей збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.

Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

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ХерсонКаховська ГЕСВійна Росії проти України