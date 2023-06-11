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Підрив Каховської ГЕС спричинить проблеми з прісною водою у Криму, - британська розвідка

Фото: підрив Каховської ГЕС обмежить доступ до прісної води у Криму (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму можуть виникнути проблеми з доступом до прісної води після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Через підрив гідроелектростанції обміліло Каховське водосховище, звідки бере воду Північно-Кримський канал. Британська розвідка вважає, що скоро вода перестане надходити до півострова. Це погіршить доступ до прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

"Однак російська влада, швидше за все, задовольнить нагальні потреби населення за допомогою водосховищ, обмежень води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії", - йдеться у зведенні.

При цьому розвідка зазначає, що жителям окупованих РФ територій загрожує санітарна криза з підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня цинічно підірвали дамбу Каховської ГЕС та звинуватили у цьому Україну. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів. Найбільше постраждала Херсонська та Миколаївська області.

Крім того, армія РФ ускладнює евакуацію населення. Окупанти обстрілюють Херсон та область і не дають постраждалим безпечно врятуватися.

Більше про те, які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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