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Подрыв Каховской ГЭС повлечет проблемы с пресной водой в Крыму, - британская разведка

Фото: подрыв Каховской ГЭС ограничит доступ к пресной воде в Крыму (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму могут возникнуть проблемы с доступом к пресной воде после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Из-за подрыва гидроэлектростанции обмелело Каховское водохранилище, откуда берет воду Северо-Крымский канал. Британская разведка считает, что скоро вода перестанет поступать на полуостров. Это ухудшит доступ к пресной воде на юге Херсонской области и севере Крыма.

"Однако российские власти, скорее всего, удовлетворят срочные потребности населения с помощью водохранилищ, ограничений воды, бурения новых скважин и доставки бутилированной воды из России", - говорится в сводке.

При этом разведка отмечает, что жителям оккупированных РФ территорий грозит санитарный кризис с повышенным риском заболеваний, передаваемых через воду.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня цинично подорвали дамбу Каховской ГЭС и обвинили в этом Украину. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов. Больше всего пострадала Херсонская и Николаевская области.

Кроме того, армия РФ усложняет эвакуацию населения. Оккупанты обстреливают Херсон и область и не дают пострадавшим безопасно спастись.

Больше о том, какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

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