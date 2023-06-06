Підрив Каховської ГЕС: розгорнуто техногенний штаб

У командуванні Збройних сил України зазначають, що вода може досягнути критичного рівня, за оцінками фахівців, через 5 годин.

"Якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все треба евакуюватись вже", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди. На правому березу розгорнуто відповідний техногенний штаб в ОВА

Підрив Каховської ГЕС

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав зібрати документи та речі першої необхідності та чекати на автобуси евакуації. Він додав, що мешканцям Лівого берега потрібно негайно покинути небезпечні території.

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом греблі Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.