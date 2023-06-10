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Підрив Каховської ГЕС. У річці Інгулець зафіксували зростання рівня шкідливих речовин

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Субота 10 червня 2023 18:06
Підрив Каховської ГЕС. У річці Інгулець зафіксували зростання рівня шкідливих речовин Фото: У річці Інгулець зафіксували зростання рівня шкідливих речовин (t.me/tsaplienko)
Автор: Валерія Поліщук

Державна екологічна інспекція відібрала проби води в річці Інгулець 9 червня. Сьогодні стало відомо, що концентрація низки шкідливих речовин у пробах води з річки перевищує допустиму норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Штабу про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами в Telegram.

"За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій у річці Інгулець за азотом амонійним, залізом загальним і завислими речовинами", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підвищено вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки.

"Порівняно з 08.06.2023 показники азоту амонійного, заліза загального та суспендованих речовин незначно зменшилися", - заявили екологи, зазначивши, що в Дніпро-Бузькому лимані показники води перебувають у межах гранично допустимих концентрацій.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив загарбниками Каховської ГЕС спричинив екоцид. Крім цього, внаслідок підриву греблі виявилися затопленими населені пункти. Також під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

За підрахунками уряду, окупанти, підірвавши ГЕС, завдали довкілля збитків на 55 млрд гривень.

Також після підриву греблі розпочався масовий мор риби. Мешканцям затоплених населених пунктів заборонили ловити рибу. МОЗ закликає пити лише бутельовану воду або кип'ятити її перед вживанням, навіть для миття фруктів та овочів.

На додаток, які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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