Подрыв Каховской ГЭС. В реке Ингулец зафиксировали рост уровня вредных веществ

Государственная экологическая инспекция отобрала пробы воды в реке Ингулец 9 июня. Сегодня стало известно, что концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки превышает допустимую норму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Штаба ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Telegram .

"По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец по азоту аммонийному, железу общему и взвешенным веществам", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки.

"По сравнению с 08.06.2023 показатели азота аммонийного, железа общего и взвешенных веществ незначительно уменьшились", - заявили экологи, отметив, что в Днепро-Бугском лимане показатели воды находятся в пределах предельно допустимых концентраций.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв захватчиками Каховской ГЭС привел к экоциду. Помимо этого, в результате подрыва дамбы оказались затопленными населенные пункты. Также под водой оказались 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

По подсчетам правительства, оккупанты, подорвав ГЭС, нанесли окружающую среду ущерб на 55 млрд гривен.

Также после подрыва дамбы начался массовый мор рыбы. Жителям затопленных населенных пунктов запретили ловить рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду или кипятить ее перед употреблением, даже для мытья фруктов и овощей.

Больше о том, какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

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