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Підрив Каховської ГЕС: оприлюднено супутникові знімки

Фото: ЗМІ показали супутникові знімки наслідків підриву Каховської ГЕС (t.me/zsuwar)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС триває затоплення окремих територій Херсонської області. У мережі з'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMAP.

Автори інтерактивної карти показали масштабне затоплення територій Херсонської області.

Фото: супутниковий знімок наслідків підриву Каховської ГЕС (t.me/DeepStateUA)

При цьому "Схеми" показали, як через підрив Каховської ГЕС затопило населені пункти в регіоні. Зокрема, постраждали села Кринки та Корсунка, місто Нова Каховка та селище Козацьке.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що сьогодні, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС за допомогою мін. Пропаганда Кремля почала звинувачувати Україну в тому, що вони нібито обстріляли дамбу, але представники нашої країни відкинули ці хибні твердження.

Внаслідок таких дій ворога на Херсонщині може бути затоплено близько 80 населених пунктів. Із самого ранку місцевих мешканців почали евакуювати.

Більш детальну інформацію про ситуацію в Херсонській області ви можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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Каховська ГЕСВійна Росії проти України