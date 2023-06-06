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Подрыв Каховской ГЭС: обнародованы спутниковые снимки

Фото: СМИ показали спутниковые снимки последствий подрыва Каховской ГЭС (t.me/zsuwar)
Автор: Иван Носальский

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжается затопление отдельных территорий Херсонской области. В сети появились спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Создатели интерактивной карты показали масштабное затопление территорий Херсонской области.

Фото: спутниковый снимок последствий подрыва Каховской ГЭС (t.me/DeepStateUA)

При этом "Схемы" показали, как из-за подрыва Каховской ГЭС затопило населенные пункты в регионе. В частности, пострадали села Крынки и Корсунка, город Новая Каховка и поселок Козацкое.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что сегодня, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС с помощью мин. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в том, что они якобы обстреляли дамбу, но представители нашей страны отвергли эти ложные утверждения.

В результате таких действий врага в Херсонской области может быть затоплено около 80 населенных пунктов. С самого утра местных жителей начали эвакуировать.

Более подробную информацию о ситуации в Херсонской области вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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Каховская ГЭСВойна России против Украины