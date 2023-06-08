UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підрив Каховської ГЕС має стати основою для санкцій проти атомної галузі Росії, - МЗС

Фото: підрив Каховської ГЕС має стати основою для санкцій проти атомної галузі РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підрив Каховської ГЕС має стати основою для санкцій ЄС та світу проти атомної галузі РФ.Осушення Каховського водосховища впливає на безпеку Запорізької атомної електростанції.

Про це розповіла директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Олександра Василенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

Василенко нагадала, що після вибуху Каховської ГЕС Україна закликала країни ЄС та G7 терміново розглянути санкції проти російської ракетобудівної індустрії та атомної галузі.

"Підрив Каховської ГЕС - це прямий індикатор того, що порушено систему безпеки одного з найбільших українських ядерних об'єктів, Запорізької атомної станції… Тому цей діалог ведеться", - наголосила директорка департаменту економічної дипломатії МЗС.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти умисно підірвали Каховську гідроелектростанцію. В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Раніше "Енергоатом" заявляв, що ситуація на ЗАЕС може мати негативні наслідки, однак вона залишається контрольованою. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що рівень води в ставі-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці.

Водночас сьогодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, що в ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій проти Росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський Союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".

У рамках проекту наступного 11 пакету санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм із третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України