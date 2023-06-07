Підрив Каховської ГЕС. Лікарі готові швидко реагувати на спалахи холери, - Кузін

Головний державний санітарний лікар нагадав, що посилений епіднагляд за холерою в Україні здійснюється, відповідно до законодавства, щорічно з 1 червня. Оскільки декілька регіонів, зокрема південь України - Одеська, Миколаївська, Херсонська області, АРК Крим - мають ризики спалахів цього захворювання.

"З 1 червня був розпочатий посилений інфекційний нагляд, тому ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань, які можуть бути після спаду води, можуть виникати точково випадки холери. Ризики є, ризики ми не виключаємо, але з нашого боку забезпечено, щоб таких випадків не сталося, щоб вони були контрольовані", - сказав Кузін.

Він розповів, що після спаду води буде застосуватися максимальна кількість профілактичних заходів, щоб не допустити розвитку гострих кишкових інфекцій, зокрема й холери.

"Ці заходи полягають у тому, що відповідні території руйнування мають бути дезінфіковані, вода має пройти лабораторні дослідження, у випадку використання криниць, джерел застосовуються локальні водоочисні технології та засоби. Тому в області після того, як спаде активна фаза цієї надзвичайної ситуації, активно буде працювати протиепідемічна служба, щоб не допустити як появи, так і поширення випадків холери", - сказав держсанлікар.

Наразі, за його словами, є достатня кількість лікарських та діагностичних засобів, щоб продіагностувати гострі кишкові інфекції, в тому числі й холеру.

До того ж головний держсанлікар додав, що карантинні обмеження будуть вводитися залежно від того, скільки буде таких випадків і де.

"Лише у випадку, коли ситуація стає некерованою, застосовуються карантинні обмеження. Наразі ми маємо таку ситуацію: лабораторна служба готова до діагностики холери й, відповідно, рутинний моніторинг відбувається по усіх областях України для того, щоб своєчасно контролювати ситуацію, щоб в кожному випадку гострої кишкової інфекції ми виключали холеру", - зазначив Кузін.

Підрив Каховської ГЕС

Як повідомлялося, вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. В Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

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